"اتصالات النواب: مشروع "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" لن يمس الحريات

كتب- أحمد علي:

أكدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب نضال السعيد، أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لن يمس الحريات ولا يستهدف إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي، كما يشاع إنما لضبط وتنظيم المنظومة التكنولوجية بمصر.

وأوضحت اللجنة أن المشروع يهدف أيضًا إلى حماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأي صورة.

وكانت اللجنة وافقت من حيث المبدأ فى حضور ةممثلي 19 وزارة، في مقدمتها: الدفاع، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.