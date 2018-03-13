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"اتصالات النواب" تبدأ مناقشة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

12:43 م الثلاثاء 13 مارس 2018
"اتصالات النواب" تبدأ مناقشة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

كتب- أحمد علي:

بدأ اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب نضال السعيد؛ لمناقشة أول 10 مواد من مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بعدما وافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ في حضور 19 وزارة، بمقدمتها ممثلو وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأعلنت اللجنة أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لن يمس الحريات ولا يستهدف إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي كما يشاع، إنما لضبط وتنظيم المنظومة التكنولوجية بمصر، علاوة عن دوره في حماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأي صورة.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مجلس النواب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزارة الدفاع وزارة الداخلية

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"اتصالات النواب: مشروع "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" لن يمس الحريات
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