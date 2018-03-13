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بدء اجتماع "اتصالات النواب" لمناقشة قانون جرائم تقنية المعلومات

12:41 م الثلاثاء 13 مارس 2018
بدء اجتماع "اتصالات النواب" لمناقشة قانون جرائم تقنية المعلومات

كتب- أحمد علي:

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب نضال السعيد، لمناقشة أول 10 مواد من مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بعدما وافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ فى حضور 19 وزارة، في مقدمتها ممثلى وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأعلنت اللجنة، أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لن يمس الحريات ولا يستهدف إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي، كما يشاع إنما لضبط وتنظيم المنظومة التكنولوجية بمصر.

وأوضحت اللجنة أن المشروع يهدف أيضًا إلى حماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأي صورة.

مجلس النواب جرائم الانترنت نضال السعيد لجنة الاتصالات

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"اتصالات النواب" تبدأ مناقشة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
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