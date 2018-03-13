ننشر فعاليات النشاط الثقافي بالمتحف المصري خلال شهر مارس

كتب- يوسف عفيفي:

ينظم المتحف المصري بالتحرير، العديد من الفعاليات من خلال النشاط الثقافي بالمتحف خلال شهر مارس الجاري.

يأتي ذلك في إطار خطة التواصل المجتمعي التي يطبقها قطاع المتاحف من خلال المتاحف المختلفة لأداء دورها كمؤسسات ثقافية و تعليمية.

وأوضحت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن أولى أيّام البرنامج ستبدأ يوم الجمعة المقبل بإطلاق مبادرة طبية بعنوان "الصحة والحياة"؛ لتسليط الضوء على بعض الموضوعات الصحية التي تواجه أفراد المجتمع، عن طريق تقديم برامج توعوية تقافية وطبية وصحية متنوعة بالتعاون مع جمعية الصحة والمجتمع الدولية.

ونوهت إلى تنظيم ماراثون دراجات من خلال هذه الجمعية، والتجمع ذهابا وإيابا بالدراجات الخاصة بالماراثون خارج حرم المتحف من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالإضافة إلى ندوة عن الإسعافات الأولية بحديقة المتحف وجولة إرشادية للأمناء داخل المتحف عن الطب في مصر القديمة.

وقالت صباح عبدالرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير، إن ثاني أيام المبادرة يوم الأربعاء 21 مارس، ويشمل جولات إرشادية عن الطب والصحة العامة لأمناء المتحف المصري، بالإضافة إلى ندوة عن "صحة وجمال المرأة" بحديقة المتحف وفقره غنائية لفريق كورال الأطفال.