تفاصيل افتتاح وزير الكهرباء لأول محطة بمجمع الطاقة الشمسية بأسوان

كتب- محمد صلاح:

افتتح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أول محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء ببنبان في أسوان، الذي يعتبر الأول على مستوى الشرق الأوسط بإجمالي قدرات تبلغ 1600 ميجاوات.

وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن المشروع يعد نواة جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية في مصر من الشمس، ودعم الشبكة القومية كأحد أهم أهداف المشروع، مشيرًا إلى أن موقع المشروع اختير بقرية بنبان بمحافظة أسوان، بناءً على دراسات وتقارير وكالة ناسا الفضائية وبعض المؤسسات العلمية العالمية التى أكدت أن موقع المشروع واحدٌ من أكثر المناطق سطوعاً للشمس فى العالم.

وأوضح وزير الكهرباء- خلال افتتاحه المحطة الأولى بمجمع بنبان للطاقة الشمسية- أن بدأ العمل فى المشروع عام 2015، وفقًا للقرار الجمهوري رقم 274 لسنة 2014، منوهًا إلى أن تكلفة المشروع الاستثمارية تبلغ نحو 3,4 مليار يورو، وهو ما يقدر بنحو 40 مليار جنيه مصري.

وأكد الوزير، أن المشروع يضم 4 محطات رئيسية لنقل الكهرباء، بإجمالى 1600ميجاوات، كما يضم 32 محطة شمسية فرعية ستنتج 50 ميجا وات من كل محطة، وبجهد إجمالي 500 كيلو فولت، و220 كيلو فولت لكل محطة، إذ يصل إجمالي الطاقة الناتجة من الطاقة الشمسية تعادل 90% من إنتاج السد العالي للطاقة الكهربائية.

وقال إن المشروع يقام على مساحة 8843,3 فدان على الطريق الصحراوي "أسوان – القاهرة" أمام قرية بنبان، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من المحطة الأولى ومن المرتقب الانتهاء من الثلاثة الآخرين قبل نهاية العام.

وأضاف وزير الكهرباء، إنه بمجرد الانتهاء من إنشاء المحطات الأربع الرئيسية، تكون هذه المحطات جاهزة لاستقبال منتج الكهرباء المولدة من محطات الطاقة الشمسية لرفعها إلى الشبكة الموحدة، ومنها إلى شركات التوزيع المختصة على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه تم اختيار 39 شركة متخصصة في إنتاج الطاقة طبقاً للمواصفات العالمية منها 10 شركات عالمية وعربية و30 شركة مصرية بواسطة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من إجمالى 200 شركة تقدمت لتنفيذ هذا المشروع الضخم.

وأكد أن الشركات التى تم اختيارها وقعت عقودها مع وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام الـPOT بحق انتفاع لمدة 25 عاماً،موضحا أن المشروع العملاق يوفر 20 ألف فرصة عمل خلال مدة الإنشاءات التى تستمر على مدار 4 سنوات، كما سيوفر 6 آلاف فرصة عمل ثابتة فى الشركات بصفة دائمة عند بدء العمل الفعلى للمشروع.

وكشف إنه تم الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم، لتنفيذ مقترح محافظ أسوان لتحويل المدرسة الثانوية الصناعية ببنبان إلى مدرسة للطاقة الشمسية تبدأ من العام الدراسى الجديد، لتضم جميع حرف الطاقة الشمسية من بدايتها وحتى محطات توليد الكهرباء بجميع جوانبها.