الليلة.. قطع المياه عن منطقتين بالقاهرة 8 ساعات

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن منطقتي (حوض البقمة- بيجام)، بدءًا من الساعة 8 مساء اليوم الثلاثاء، وحتى الساعة الـ5 من صباح غدٍ الأربعاء.

وأضافت شركة المياه في بيان لها، اليوم، أن قطع المياه؛ بسبب تطهير شركة الصرف الصحي بالقاهرة والقليوبية شوارع (أحمد عرابي العمومي- عمر بن الخطاب- بورسعيد) بشبرا الخيمة.

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.