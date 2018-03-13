الإسكان: تنفيذ 15 ألف شقة بـ"دار مصر" و"سكن مصر" في المنصورة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية المختلفة بمدينة المنصورة الجديدة، بواقع 11232 وحدة بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، و4704 وحدات سكنية بـ"سكن مصر".

وكشف وزير الإسكان في بيان اليوم الثلاثاء، عن صب السقف الأخير في عدد كبير من العمارات بالمشروع، بالإضافة إلى تنفيذ 1932 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي المتميز.

وتفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، ومساعده المهندس علاء عبدالعزيز، والمهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أعمال تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدينة، وتفقدوا الطريق الواصل بين الطريق الدولي والكورنيش"طريق رقم 27" وما تم به من أعمال الفرمة الترابية وطبقة الأساس.

ووجه المهندس عبدالمطلب ممدوح، بضرورة التنسيق مع المكتب القائم بأعمال التخطيط التفصيلي لمدينة المنصورة الجديدة، لسرعة الانتهاء من أعمال التصميمات الخاصة بالمرحلة الأولى لشبكات الصرف والمطر، والمقايسات الخاصة بأعمال البنية التحتية، ومقايسات الفيلات (Twins) بمساحة 160 م2، وواجهات مباني الخدمات للبدء في تنفيذها بالتوازي مع أعمال مشروعات الإسكان.

وقدم المهندس محمد رجب عرضًا عن مدينة المنصورة الجديدة، تضمن المخطط العام للمدينة، والمخطط التفصيلي للمرحلة الأولى بمساحة 2063 فداناً متضمناً عدد العمارات والفيلات والأبراج، والموقف الحالي للمشروعات التي يجري تنفيذها (دار مصر – سكن مصر – الإسكان الاجتماعي المتميز – أعمال الطرق والفرمة الترابية – شبكات المياه والصرف)، وموقف أراضي الخدمات، وموقف مارينا اليخوت المقرر تنفيذها.