بعد 30 عاما من الغياب.. وزارة الهجرة تعيد أمًا مصرية لعائلتها

كتبت- عايدة رضوان:

نجحت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في إعادة "إيمان عبدالسلام علي محمد"، بعد 30 عاما من الهجرة في لبنان، بعد انقطاع علاقتها بعائلتها منذ ذلك التاريخ، ولم يكن هناك أي تواصل خلال تلك الفترة سوى في الشهور الأخيرة قبل عودتها لمصر أمس الاثنين.

وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، كلفت السفيرة نبيلة مكرم، مكتب الشكاوى بالوزارة بمتابعة الموضوع، وبالفعل تواصلت مديرة مكتب الشكاوى مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية ببيروت والاتحاد العام للمصريين بالخارج، وأدى المهندس إسماعيل أحمد رئيس الاتحاد دورًا كبيرًا لحل كافة الأزمات التي تعرقل سفر "إيمان" إلى مصر، بعد منعها من السفر خارج لبنان جراء عدد من القضايا المالية التي وقعت بها خلال فترة تواجدها هناك.

وكانت "إيمان" تعرضت لحادث سير منذ خمس سنوات، فقدت على أثره بصرها، ما دفعها لإيجاد سبل تواصل بعائلتها في مصر لمحاولة إنهاء كافة الأمور القانونية المعلقة والحائلة دون عودتها لأرض الوطن، وهذا ما نجحت فيه وزارة الهجرة خلال الفترة القليلة الماضية، بالتعاون مع اتحاد المصريين بالخارج.

وفي سياق متصل، وجهت إيمان محمد وابنتها نسرين محمود، الشكر لوزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم على استجابتها الفورية لطلبهما، ومجهوداتها الكبيرة في التواصل مع كل الجهات المعنية لإنهاء الأمور المتعلقة بها.

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