اليوم.. وزير القوى العاملة يوقع "بروتوكولين" مع جامعة هيلوبوليس

كتبت- عايدة رضوان:

يوقع وزير القوى العاملة، محمد سعفان، والدكتور محمد يسري هاشم، رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، بروتوكولين للتعاون بين الوزارة والجامعة؛ لتدريب الطلبة والخريجين على مهن فنية لتشجعهم لتقبل العمل الحر وريادة الأعمال، فضلا عن نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتنمية مهارات الطلاب في مجالاتها، بحضور رئيس مجلس الأمناء المهندس حلمي أبو العيش، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

ويلتقي الوزير عقب التوقيع، مع الطلاب وهيئة التدريس؛ للإجابة على التساؤلات حول العمالة المصرية في الداخل والخارج، والقوانين التي أنجزتها الوزارة خلال الفترة القليلة الماضية، فضلا عن دور قواتنا المسلحة والشرطة العظيم؛ بدعم من الشعب في اجتثاث الإرهاب الأسود الذي يحاول شق الصف وإحداث الفتنة.