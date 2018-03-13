وزير النقل يلتقى شركات عالمية بدبي لبحث تطوير مترو الأنفاق

كتب- أحمد نجيب:

واصل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اجتماعاته على هامش مشاركته بفعاليات مؤتمر السكك الحديدية في الشرق الأوسط بدبي.

والتقى الوزير مع عدد من الشركات العالمية؛ لبحث التعاون في مجالات مترو الأنفاق، منها شركات Attico metro اليونانية العاملة في مجال إدارة المترو في اليونان، وشركات متسوبيشي وبومبارديه وratp.

وحسب بيان اليوم الثلاثاء، ناقش وزير النقل مع شركة Attiko metro التعاون في مجال المترو والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال، وتحدث مسئولو الشركة عن الرغبة في التعاون بمشروعات المترو بالقاهرة، ومترو المنصورة المزمع إنشاؤه.

ومع شركة متسوبيشي ناقش عرفات إمكانية التعاون في صيانة وإعادة تأهيل 23 قطارًا بالخط الأول، كما بحث وزير النقل مع شركة بومبارديه التعاون في مجال المترو وخاصة في الخط السادس للمترو.

وأكد الوزير للشركات على أهمية مشروعات مترو الأنفاق بمصر كأحد أهم نظم النقل الجماعي بالقاهرة الكبرى.​