9 شركات سلوفينية تشارك في ندوة "يوم ميناء كوبر" الأسبوع المقبل بالقاهرة

القاهرة (أ ش أ)

قالت تتيانا ميشكوفا سفيرة سلوفينيا بالقاهرة : إن وفدا مكونا من 9 شركات سلوفينية في مجال النقل البحري واللوجستيات بجانب ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة السلوفينية والجمعية السلوفينية لموردي الخدمات اللوجستية للميناء سوف يشاركان في ندوة (يوم ميناء كوبر) بالقاهرة يوم 20 مارس الجاري وندوة أخرى تعقد في مدينة الإسكندرية في 21 مارس.

وأضافت ميشكوفا - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - أن تنظيم هذه الندوات يأتي للعام الرابع على التوالي في ضوء نجاح الندوات السابقة التي عقدت أعوام 2015 و2016 و2017 .. مؤكدة أن المسئولين في ميناء كوبر قرروا البناء على هذا الأساس القوي ودعم شراكة أكبر بين الميناء السلوفيني والموانئ المصرية.

وأفادت بأن ميناء كوبر يمثل جسرا بحريا طبيعيا بين مصر وأوروبا وأصبح محورا هاما بشكل متزايد للصادرات المصرية خاصة المنتجات الزراعية إلى أسواق وسط وشرق وشمال وغرب أوروبا، معربة عن أملها في جذب المزيد من المصدرين المصريين للسلع الصناعية.

ونوهت بأن فعاليات(يوم ميناء كوبر) في القاهرة والإسكندرية تعد فرصة لممثلي الميناء والشركات السلوفينية لعرض إمكانياتهم والمقترحات على الشركاء المصريين .. مشيرة إلى أن ممثلي ميناء كوبر سوف يعقدون اجتماعا منفصلا مع هيئة ميناء دمياط وسوف يقومون بزيارة لميناء الإسكندرية.