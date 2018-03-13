قبل النزول من منزلك.. تعرف على حالة الطقس اليوم

(مصراوي):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء طقس دافئ على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارًا بارد ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح أغلبها غربية إلى شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.