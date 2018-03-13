إطلاق مُعجم مجوهرات الحضارات القديمة لتنشيط السياحة

كتب - يوسف عفيفي:

استضافت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، أمس الاثنين، عرضًا لتقديم معجم مجوهرات الحضارات القديمة، بساحة أبو الهول العظيم، لتقديم نبذه مختصرة عن المعجم من خلال تسجيل صوتي حول الحضارة المصرية القديمة.

وقال حمدي زكي، المستشار السياحي الأسبق في إسبانيا، صاحب فكرة عرض المعجم أمام أبو الهول، في كلمته، إن المعجم يعد توظيفًا للسياحة المصرية خاصة أن المناسبة تعتبر دعاية غير مُكلفة، لأنها قائمة بالجهود الذاتية، ولها آثار قوية، كما كان يستغل وزير السياحة المصري الأسبق ممدوح البلتاجي، واستضافت مصر وقتها فريق ريال مدريد لمصر ولعب مع النادي الأهلي.

وصاحب الإضاءة كلمة لأبو الهول، بالعربية والإسبانية، حول المعجم الذي ألفته الكاتبة الإسبانية ماريا تيريسا خيمينيث برييجو، وأعده وأخرجه الكاتب فرنسيسكو لارا مورا.

وقالت برييجو، إن الثقافة توحد الشعوب وتعمل من أجل إقامة الحب والترابط بين العالم، مؤكدة أن الشعب المصري من أفضل شعوب العالم ولديه قوة فريدة ورائعة مصدرها الحب.

وأشارت إلى أن المعجم تضمن المجوهرات المصرية التي تعد أفضل المجوهرات في العالم، واشتمل على أكثر من 100 صفحة عن مجوهرات مصر القديمة، من عصر الملك الشاب توت عنخ آمون، ويعد عملًا فريدًا لم يسبق أن صدر مثله في تاريخ اللغة الإسبانية.

وأوضح الكاتب الإسباني فرنسيسكو لارا مورا، أن فريق العمل قدم المعجم منذ شهرين في مدينة مدريد، وهو في متناول القارئ حاليًا ويتكون من 4100 مصطلح و9000 صورة و2100 صفحة، ويزن 8 كيلو جرامات، وهو كتاب مرتب فيه الكلمات حسب الحروف الأبجدية ويشمل أسماء كثيرة لكبير الفنانين من عصور وبلدان مختلفة وتاريخية متضمنًا تاريخ المجوهرات منذ فترة ما قبل التاريخ وحتى هذه اللحظة واحتوى جزء من الكتاب على صورر لمجوهرات الحضارة المصرية القديمة التي أبهرت العالم. ​