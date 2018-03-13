شاهد تعليقات رواد "تويتر" عن "الفيسبوك المصري"

كتب- عمر مصطفى:

تصدر هاشتاج " اقترح_اسم_للفيسبوك_المصري" قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عقب تداول أنباء اعتزام الحكومة تدشين موقع تواصل اجتماعي على غرار "فيس بوك" يكون "فيسبوك مصري".

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ياسر القاضي، خلال ورشة عمل في وزارة العدل، حول "مواجهة الترويج للفكر الإرهابي وسبل مكافحته"، إن المبادرة الرئاسية "رواد تكنولوجيا المستقبل" سيكون لها دورًا في بناء القدرات وخلق شباب مبدع قادر على ابتكار تطبيقات تكنولوجية متقدمة على غرار تطبيقات "فيس بوك" وغيرها.

وقال أحد المستخدمين ويدعى كيمو: "العقل بوك"، وقالت SALLYG: "فضايحكوا في بوك"، أما Tarekabass: "والله مايتفرق معانا الأسماء"، وnada fahmy: "التطفل بوووك"، وأضافت esraa: "الفيس بؤس"، وقال barakat: "شقط بوك".​