مصدر: ١٠ تحالفات أجنبية تقدمت لتنفيذ خط سكة حديد "العلمين- السخنة"

كتب- أحمد نجيب:

أكدت مصادر مطلعة بوزارة النقل، أن خط السكك الحديدية المزمع انشائه بين مدينتي العلمين على البحر المتوسط، والسخنة على البحر الأحمر، تقدم له 10 تحالفات أجنبية لتنفيذه.

وذكرت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن قائمة التحالفات والشركات العالمية التي تقدمت بعروض فنية ومالية وتمويلية، لتنفيذ مشروع القطار السريع "العين السخنة - العلمين الجديدة" هي:

- (تحالف إيطالي – ياباني، ويضم Ferrovie dello Stato Italiane & Ansaldo (STS) &Hitachi & Saipem.

- تحالف فرنسى، ويضم Vinci & Colas Rail & Alstom & Bouygues Travaux + SNCF for operation.

- تحالف صيني – مصري – ألماني، ويضم AVIC & China Railway Group Ltd (CREC) & China State Construction Engineering Corp (CSCEC) & SIEMENS & Deutsche Bahn Group (DB) & ORASCOM & Arab Contractors.

- تحالف صيني – مصري، ويضم Power China & ELSewedy Electric.

- تحالف أسباني، ويضم Imathia- Taglo- Indra-Inabensa.

- تحالف صيني – مصري، ويضم China Gezhouba Group & CRCC & SAMCO &Concord.

- تحالف كوري، ويضم HYUNDAI & ROTEM.

- تحالف صيني، ويضم China Civil Engineering Construction (CCEC) & China Railway 14th Bureau Group & China Railway Fifth Survey and Design Institute Group (CR5DI).

- تحالف فرنسي – مصري، ويضم Eiffage & Hassan Allam Sons & Consolidated Contractors Company CCC.

- تحالف صيني، ويضم NORINCO & China Real Estate Information Corporation (CRIC) & China Railway Design Corporation.

وأضافت المصادر، أن وزارة النقل تعكف حاليًا على التقييم الفني والمالي للمشروع، وسيتم الانتهاء منه في غضون أربعة أشهر من الآن، بعد ترسية المناقصة في يوليو المقبل، حيث سيربط الخط المزمع الجديد بين مدينتى العلمين على البحر المتوسط والسخنة على البحر الأحمر.