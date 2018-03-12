عامل بمطار القاهرة يسلم 10 آلاف دولار للشرطة ويرفض المكافأة

كتب- طه عبيد:

عثر عامل بشركة ميناء القاهرة الجوي علي حقيبة بها عشرة آلاف دولار في صالة الوصول بمبنى الركاب رقم (٣)، وقام بتسليمها إلى شرطة المطار التي سلمتها إلى الراكب الذي تصادف توجهه حينها بمكتب الشرطة لتحرير محضر بفقد الحقيبة.

وعرض صاحب الحقيبة مكافأة مالية علي العامل ويدعى علي خلف عبد الحميد إلا أنه رفضها.

وكرم المحاسب مجدي إسحق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي العامل بالشركة الدولية لخدمات المطارات علي أمانته.