ضبط عميد معهد يقدم رشوة "أموال وأفيون" لمسؤول بـ"التعليم العالي"

كتب- أحمد جمعة:

ألقى رجال هيئة الرقابة الإدارية، القبض على عميد معهد عالي خاص للخدمة الاجتماعية، بإحدى المحافظات الإقليمية متلبسًا بعرض مبلغ 10 آلاف جنيه، وقطعة من مادة الأفيون المخدرة على مدير عام المعاهد الخاصة بوزارة التعليم العالي كرشوة، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته بالسماح له بصرف مبلغ 180 ألف جنيه بدون وجه حق من حساب المعهد نقلًا علي حساب آخر محظور التعامل عليه، لكونه غير الحساب المعلن لدي وزارة التعليم العالي.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم الاثنين، أنه بعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه.

وأضافت هيئة الرقابة الإدارية في بيانها أن رجال الهيئة ألقوا القبض على كل من (م .ع) مهندس التراخيص بالإدارة الهندسية بمركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، متلبسًا بتقاضي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من (م . ز)، صاحب مصنع يعمل فى مجال الصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بالمحافظة، وبوساطة (م.ع) محاسب قانونى، وذلك مقابل قيام المتهم الأول إنهاء إجراءات التراخيص الخاصة بالمصنع.

ولفتت إلى أنه بعرض المتهمين علي النيابة العامة، قررت حبسهم.