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ضبط شخص استولى على 800 ألف جنيه "قروض المشروعات الصغيرة"

10:32 م الإثنين 12 مارس 2018
ضبط شخص استولى على 800 ألف جنيه "قروض المشروعات الصغيرة"

ارشيفية

كتب- أحمد جمعة:

ألقى رجال هيئة الرقابة الإدارية، القبض على (ع.أ)، أمين صندوق جمعية الشيخ العراقي، بمركز الطود بمحافظة الأقصر، لاستيلائه على قيمة القروض الممنوحة للمواطنين لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، الاثنين، أن المقبوض عليه تلاعب في السجلات والايصالات بحوالي مبلغ 800 ألف جنيه.

ولفتت هيئة الرقابة الإدارية إلى أنه وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

الرقابة الإدارية الأقصر أمين صندوق جمعية الشيخ العراقي

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