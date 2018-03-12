بالصور.. حفيد الملك فاروق الأول يزور مصلحة سك العملة المصرية

وزير الصحة عن تحقيق "فاكسيرا" أرباحًا: "إحنا في عهد جديد للبلد"

كتب- عمر مصطفى:

نشر الموقع الرسمي لمصلحة سك العملة المصرية، اليوم الاثنين، تفاصيل زيارة الأمير محمد علي الثانى، حفيد الملك فاروق الأول وزوجته الأميرة نوال، بصحبة الدكتور ماجد فرج المتحدث الرسمي باسم الأسرة العلوية، للمصلحة في حضور اللواء أ.ح المهندس عبد الرؤوف فاروق أحمدي رئيس مصلحة سك العملة.

وقالت مصلحة سك العملة، إن الزيارة تأتي في صدد إنتاج المصلحة لمجموعة ميداليات خاصة بالأسرة العلوية.

وأشار موقع مصلحة العملة إلى قيام الأمير بزيارة المتحف الخاص بالعملات المعدنية التذكارية وقسم التصميمات والرسم، وكذلك مصنع العملات المعدنية المتداولة.