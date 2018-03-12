أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الرئاسة الدوري المصري محمد صلاح شهادة أمان العملية الشاملة 2018

بالصور.. حفيد الملك فاروق الأول يزور مصلحة سك العملة المصرية

10:28 م الإثنين 12 مارس 2018
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة

كتب- عمر مصطفى:

نشر الموقع الرسمي لمصلحة سك العملة المصرية، اليوم الاثنين، تفاصيل زيارة الأمير محمد علي الثانى، حفيد الملك فاروق الأول وزوجته الأميرة نوال، بصحبة الدكتور ماجد فرج المتحدث الرسمي باسم الأسرة العلوية، للمصلحة في حضور اللواء أ.ح المهندس عبد الرؤوف فاروق أحمدي رئيس مصلحة سك العملة.

وقالت مصلحة سك العملة، إن الزيارة تأتي في صدد إنتاج المصلحة لمجموعة ميداليات خاصة بالأسرة العلوية.

وأشار موقع مصلحة العملة إلى قيام الأمير بزيارة المتحف الخاص بالعملات المعدنية التذكارية وقسم التصميمات والرسم، وكذلك مصنع العملات المعدنية المتداولة.

حفيد الملك فاروق سك العملة المصرية محمد علي الثانى الأميرة نوال الملك فاروق

الخبر التالى:

ضبط شخص استولى على 800 ألف جنيه "قروض المشروعات الصغيرة"

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان