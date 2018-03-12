غدًا.. السيسي يفتتح أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم بأسوان

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيفتتح غدًا الثلاثاء، أول محطة شمسية تم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء في منطقة بنبان بمحافظة أسوان، ضمن الخطة الاستراتيجية لتوفير 20% من الطاقة عبر مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة الطاقة الشمسية بحلول عام 2022.

وأضاف المصدر- الذي رفض نشر اسمه في تصريحات لمصراوي، الاثنين- "من المرتقب أن يشارك لفيف من الوزراء والقيادات التنفيذية، ومحافظ أسوان في الافتتاح، بالإضافة لمسئولي شركة انفنتي سولار الشركة المنفذة والمالكة للمحطة".

تبلغ قدرة أول محطة من مجمع بنبان لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية 50 ميجاوات، الذي يعد أكبر مجمع شمسي على مستوى العالم، والمقام فى محافظة أسوان.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أن مجمع بنبان الشمسي يعد أحد المشروعات الاستراتيجية لقطاع الكهرباء للوصول لانتاج 20% من الطاقات المتجددة بحلول عام 2022، لكي تصل إلى 37.5% بحلول عام 2035، موضحًا أن مشروعات تعريفة التغذية للطاقات المتجددة التي يتم تنفيذها حاليا ستسهم بشكل كبير في تحقيق هذه النسبة، وذلك رغم الصعوبات التي واجهت المشروعات بالمرحلة الأول والخاصة بجهات التمويل الخارجية، مؤكدًا أن المشروع يستهدف توليد 1700 ميجا وات في منطقة بنبان من خلال إنشاء 34 محطة شمسية.

وأكد شاكر، في تصريحات صحفية له، أن قدرة مصر على إنتاج 90 جيجاوات من الطاقة المتجددة، حيث تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لوضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة في مصر بترول- كهرباء حتى عام 2035، والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيدعن 37% بحلول عام 2035.

كما يتضمن مزيج الطاقة أيضاً جميع أنواع مصادر الطاقة متجددة، والنووى، والفحم والغاز، مشيرًا إلى إنه في ظل تطور تكنولوجيات إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة وانخفاض أسعار المهمات اللازمة لإنتاجها الأمر الذي أدى إلى زيادة تنافسية إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة فإنه يتم تحديث استراتيجية قطاع الكهرباء كل ثلاث سنوات بهدف زيادة مساهمة الطاقةالجديدة والمتجددة في خليط الطاقة، ومن المتوقع تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% حتى عام 2035.

وأكد الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة المتجددة، أن مجمع بنبان الشمسى يضم 34 محطة طاقة شمسية، حيث تقوم حاليا أغلب الشركات التى تعاقدت على إنشاء محطات الطاقة الشمسية بالانتهاء من عقود توريد المعدات والمهمات الخاصة بالمحطات، مؤكدا أنه من المرتقب بدأ إنشاءات باقي المحطات منتصف العام الجارى لإنشاء 30 محطة شمسية بخلاف محطة انفينتى التى تم الانتهاء من إنشاءها ومحطة فاس التى يجرى إنشاءها فى الوقت الحالى، وتبلغ إجمالى قدرات المجمع 1700 ميجاوات ليتخطى أكبر المجمعات الشمسية الحالية في العالم.