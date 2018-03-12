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وزير الأوقاف يلقي محاضرة حول "خطبة الجمعة" بجامعة الأزهر غدًا

07:49 م الإثنين 12 مارس 2018
وزير الأوقاف يلقي محاضرة حول "خطبة الجمعة" بجامعة الأزهر غدًا

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صباع غدٍ الثلاثاء، محاضرة تحت عنوان: "خطبة الجمعة وأثرها في بناء الفرد والمجتمع"، بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بمدينة نصر.

تأتي المحاضرة، ضمن فعاليات الموسم الثقافي لكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، بالتعاون مع المنظمو العالمية لخريجي الأزهر.

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان لها الاثنين، إن المحاضرة تأتي ضمن حرصها على الحوار المفتوح والتواصل المباشر مع شباب الجامعات.

محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف شباب الجامعات جامعة الأزهر

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