وزير الصحة يكشف تفاصيل خطة القضاء على فيروس "C"

وزير الصحة عن تحقيق "فاكسيرا" أرباحًا: "إحنا في عهد جديد للبلد"

كتب - أحمد جمعة:

تصوير- فريد قطب

قال الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، إن الوزارة اعتمدت 3 مراحل ضمن الخطة القومية للقضاء على فيروس سي بحلول 2020.

جاء ذلك خلال كلمته بمراسم توقيع عقد إنشاء مصنع السرنجات ذاتية التدمير بين الشركة المصرية لخدمات نقل الدم، وهيئة الإنتاج الحربى، وشركة أبو ظبي للمستلزمات الطبية، اليوم الاثنين.

وأضاف وزير الصحة، أن المرحلة الأولى القضاء على قوائم الانتظار بعلاج مليون ونصف مواطن والحلم أصبح حقيقة والدولة دفعت 4 مليارات جنيه مصري في هذه المرحلة، وصندوق تحيا مصر ساندنا في الخطة.

المرحلة الثانية، بحسب الوزير، تمثلت في المسح الطبي للفئات الأكثر عرضة لفيروس سي من 18 إلى 59 سنة ويمثلوا 50 مليون مصري، واصدرنا قرارا في مجلس الوزراء بمسح طبي ل 6 فئات، واستطعنا في خلال 14 شهرا إجراء تحليل ل 2.4 مليون مواطن وكانت بداية طيبة.

أما المرحلة الثالثة فقد تمثلت في إجراء مسح طبي بالمحافظات، وبدأنا بمحافظات الصعيد.

وتابع: "الرئيس وجهني بالبدء في مبادرة القضاء على فيروس سي والنزول في كل المحافظات دفعة واحدة، ويتبقى شمال سيناء بعد القضاء على الإرهاب، وهناك 320 ألف مواطن أجروا التحليل وكل المرضى حصلوا على الدواء".