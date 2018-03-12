الإسكان تؤكد تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن العمالة المؤقتة- صور

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت المهندسة رندة المنشاوي، وكيل أول وزارة الإسكان، المشرف على مكتب الوزير، أن كل الجهات التابعة للوزارة بدأت تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن توفير التغطية التأمينية للعمالة المؤقتة والموسمية، وكافة الفئات غير المؤمن عليها.

وأوضحت رندة المنشاوي، في بيان لها الاثنين، أنه طبقاً لتعليمات المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تقوم جهات الوزارة بسداد قيمة الشهادات مجمعة للبنوك، على أن تُخصم القيمة لاحقاً من مستخلصات المقاولين.

وأشارت إلى أن جهات الوزارة المختلفة بدأت في تنفيذ هذه التعليمات، لتوفير التغطية التأمينية للعمالة المؤقتة والموسمية، بمختلف المشروعات التي تنفذها الوزارة، سواء في قطاع الإسكان، أو المرافق، أو المدن الجديدة.

وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أودعت 250 مليون جنيه بالبنك المركزي بشأن توفير شهادات "أمان" للعاملين بمشروعات الهيئة المختلفة، وبالفعل توجه اليوم مسئولو البنوك إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتم تسليم عدد من الشهادات إلى العمال، بحضور المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، وسط فرحة عارمة من العمال، الذين تقدموا بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على هذه الخطوة غير المسبوقة.​