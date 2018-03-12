رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية: شباب مصر مستقبلها المشرق

(مصراوي):

أكد اللواء أحمد العزازي رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية أن مصر ستكون قادرة على التقدم والنجاح بشبابها الذين يؤدون واجبهم في السير بخطوات صلبة نحو التعليم والتنمية.

وأضاف العزازي ـ خلال كلمته بمنتدى الإسكندرية للشباب الذي افتتح اليوم تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ـ أن محافظة الإسكندرية تستحق الكثير وأن القيادة السياسية تولي المحافظة اهتماما كبيرا، مشيرًا إلى أن المنطقة الشمالية العسكرية نفذت عددا من المشروعات بالتعاون مع المحافظة والجامعة ورجال الأعمال والمجتمع المدني.

وأوضح أن أهم المشروعات التي تنفذها القوات المسلحة متمثلة في المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع المحافظة خلال الفترة الحالية مشروع محور المحمودية المروري الجديد تاذي سيساهم بشكل كبير في حل مشكلة التكدس المروري ، والذي شدد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الانتهاء منه خلال عام على الأكثر، وتنفيذ مشروعات التطوير الحضاري لمنطقة غيط العنب بشائر الخير ١ و ٢ ، وبشائر الخير ٣ بمنطقة مأوى الصيادين ، وكذا رفع كفاءة البنية التحتية في ١٢ من القرى الأكثر احتياجا في 4 محافظات هي الإسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ، وتنفيذ محطات معالجة وخطوط طرد ، منها ٣ قرى في الإسكندرية "بنجر ١"، و"بنجر ٧ " و"باب الأحرار" في أبيس.

وأشار العزازي إلى قيام المنطقة الشمالية بعملية تطوير مبنى مجلس الوزراء بالإسكندرية بغرض معاونة المحافظة للنهوض بالمستوى الحضاري للمباني والمنشآت ، علاوة على إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة الجديد والمبنى الإداري الجديد الملحق به ، ورفع كفاءة كبائن ستانلي ، التي تعد من أقدم وأرقى شواطئ الإسكندرية، ومشروع رفع كفاءة جراج حديقة الخالدين ، وغير ذلك من المشروعات التي تهدف إلى تطوير عروس البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف أن المنطقة الشمالية تعاونت مع المحافظة بشكل عاجل لحل المشكلات ، منها رفع كفاءة الكنيسة المرقسية بعد الحادث الإرهابي في أبريل ٢٠١٧ ، والتعامل مع المحلات والمباني المجاورة لها ، وهدم عقار الأزاريطة المائل في فترة وجيزة جدا دون التأثير على العقارات المجاورة ، كما شاركت في رفع آثار حادث تصادم قطارين بمنطقة خورشيد، إضافة لرفع الآثار الناجمة عن السيول في البحيرة والإسكندرية خلال شتاء ٢٠١٥ ، والتي كان يتابعها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه، وكان مسافرا لإحدى دول أفريقيا ، وعقب ذلك زار الإسكندرية بحضور عدد من الوزراء للتعامل مع الموقف وحل المشكلات.

وفِي ختام كلمته ، طمأن العزازي الجميع على أبناء القوات المسلحة في عملية تطهير سيناء ٢٠١٨، وأنهم سيقومون بتطهير كل شبر من أرض مصر من أي دنس يريد أن يدمر هذا الوطن، مؤكدا أن المعنويات والقدرة والكفاءة العسكرية قوية وسيتحقق النصر بأقل الخسائر الممكنة، ونحن كمقاتلين سندافع ونضحي بأرواحنا دفاعا عن الأرض والعرض، واختتم حديثه بـ"تحيا مصر دائما .. وتحيا بشبابها والجيش في مقدمة الصفوف".

حضر المنتدى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة ، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية ، والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، واللواء عمرو الشبكشي رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، واللواء بحري أركان حرب حسين الجزيري نيابة عن قائد القوات البحرية، والدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، واللواء هشام شادي السكرتير العام للمحافظة، وقناصل الدول بالإسكندرية ، وأعضاء مجلس النواب، وعدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدين.