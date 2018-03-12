"الوطنية للصحافة" تبحث مع المؤسسات القومية الاشتراك في شهادة "أمان"
القاهرة- (مصراوي):
قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الهيئة تبحث مع المؤسسات القومية الاشتراك فى شهادة أمان المصريين.
وأضاف جبر، في بيان له اليوم الاثنين: "تقسم قيمة الشهادة على أقساط شهرية تخصم من مرتبات العاملين، ويكون شراؤها اختياريا".
يذكر أن بنوك: "الأهلي، ومصر، والقاهرة، والزراعي، وشركة مصر لتأمينات الحياة"، طرحوا شهادة أمان للتأمين على الحياة، بعدما وجه الرئيس السيسي بالتأمين على العمالة غير المنتظمة.
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