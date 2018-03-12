أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الرئاسة الدوري المصري محمد صلاح شهادة أمان العملية الشاملة 2018

"الوطنية للصحافة" تبحث مع المؤسسات القومية الاشتراك في شهادة "أمان"

07:38 م الإثنين 12 مارس 2018
"الوطنية للصحافة" تبحث مع المؤسسات القومية الاشتراك في شهادة "أمان"

كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

القاهرة- (مصراوي):

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الهيئة تبحث مع المؤسسات القومية الاشتراك فى شهادة أمان المصريين.

وأضاف جبر، في بيان له اليوم الاثنين: "تقسم قيمة الشهادة على أقساط شهرية تخصم من مرتبات العاملين، ويكون شراؤها اختياريا".

يذكر أن بنوك: "الأهلي، ومصر، والقاهرة، والزراعي، وشركة مصر لتأمينات الحياة"، طرحوا شهادة أمان للتأمين على الحياة، بعدما وجه الرئيس السيسي بالتأمين على العمالة غير المنتظمة.

شهادة أمان الهيئة الوطنية للصحافة المؤسسات القومية بنك مصر البنك الأهلي

الخبر التالى:

رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية: شباب مصر مستقبلها المشرق

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان