وزير الإسكان يصل إلى فرنسا للمشاركة في المعرض الدولي للاستثمار العقاري

باريس- (أ ش أ):

وصل الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الاثنين ، الى فرنسا في زيارة تستغرق عدة أيام يشارك خلالها في النسخة الـ 29 من "السوق الدولية للمهنيين العقاريين" (مبيم) الذي تستضيفه مدينة "كان" الفرنسية خلال الفترة من 13 الى 16 مارس.

وقال وزير الاسكان - في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط لدى وصوله الى باريس متجها الى كان - إن معرض "مبيم" يعد أكبر معرض ومؤتمر دولي للاستثمار العقاري والتنمية العمرانية، حيث تقوم الدول والمدن الكبرى بعرض مشروعاتها القومية على صناديق الاستثمار العالمية للترويج لها.

وأضاف أن مصر تشارك لأول مرة في هذا المعرض العالمي للترويج لمشروعاتها القومية الكبرى سواء في العاصمة الإدارية أو العلمين أو امتداد الشيخ زايد والمنصورة الجديدة ، واصفا إياه بأنه فرصة لتصدير العقار المصري للخارج.

وأكد أن المدن المصرية الجديدة تم تشييدها على أعلى مستوى عالمي ، وأن الاستثمار العقاري في مصر من أعلى العوائد على مستوى العالم ، وبالتالي يمكن أن يكون جاذبا لصناديق الاستثمار العالمية والسيادية التي تصل حجم استثماراتها لعشرات المليارات من الدولارات سنويا.

وأشار وزير الاسكان الى أنه سيلتقي بعدد من رؤساء مديري الصناديق الاستثمارية الكبرى بهدف الترويج للمشروعات القومية.

وحول التعاون بين مصر وفرنسا، قال وزير الإسكان إن هناك العديد من المشروعات الكبرى تساهم فيها الحكومة الفرنسية في مجالات مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي ، مشيرا الى وجود أكبر محطات معالجة في الإسكندرية بدعم فني ومالي من الجانب الفرنسي.

وأضاف أنه جاري مناقشة مشروعات أخرى في مجال الصرف الصحي للقرى وأن الجانب الفرنسي بالفعل متداخل في عدد من هذه المشروعات، فضلا عن إسهامه في مشروعات خاصة بالنقل العام وعلى رأسها مترو الأنفاق.