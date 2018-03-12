"من أجل مصر" تنظم مؤتمرًا حاشدًا غدًا لدعم الرئيس السيسي

كتب- حاتم أبوالنور:

قال المحاسب شكري رمضان أغا، أمين تنظيم جمعية من أجل مصر، إن انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي واجب على كل مصري محب لتراب هذا.

وأضاف أغا، في بيان له اليوم الاثنين: "الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من خلصنا من الجماعة الإرهابية، وهو من جعل لكل مصري قيمة داخل وخارج الوطن".

وأكد شكري أغا، أنه سيتم تنظيم مؤتمر حاشد مساء غدًا الثلاثاء، بنادي الشرقية للدخان الرياضي بالعمرانية من أجل رد الجميل للرئيس السيسي، لافتًا إلى أن الرد الأكبر للجميل سيكون يوم التصويت في الانتخابات.