بدء مراسم توقيع عقد إنشاء مصنع السرنجات ذاتية التدمير "الأول في أفريقيا"

كتب- أحمد جمعة:

بدأت قبل قليل، مراسم توقيع عقد إنشاء مصنع السرنجات ذاتية التدمير بين الشركة المصرية لخدمات نقل الدم، وهيئة الإنتاج الحربى، وشركة أبو ظبي للمستلزمات الطبية.

ويأتي ذلك ضمن الخطة القومية للقضاء على فيروس سي، كون "السرنجات" غير الآمنة إحدى مسببات المرض.

ويعد هذا المصنع الأول في مصر وأفريقيا والثاني في الشرق الأوسط.

يحضر مراسم التوقيع الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والسفير جمعة مبارك الجنيبي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، وذلك في مقر شركة فاكسيرا.