"الفلك":20 مارس الحالي الليل والنهار يتساويان في شتى بقاع الأرض

القاهرة- أ ش أ:

صرح الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأن يوم 20 مارس الحالي سيتساوى عدد ساعات الليل والنهار، 12 ساعة لكل منها في شتى بقاع الأرض، وذلك تحت مظلة الاعتدال الربيعي في مصر ودول نصف الكرة الأرضية الشمالي، والاعتدال الخريفي في نصفها الجنوبي.

وأضاف عودة - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين - أن الاعتدال بشكل عام هو الزمن الذي يتساوى فيه طول الليل والنهار في شتى أنحاء العالم، ويصادف الاعتدال الربيعي والخريفي يومين في السنة، عندما تكون الشمس عمودية فوق خط الاستواء بشكل مباشر.

وأوضح أن الاعتدال الربيعي سيحدث هذا العام في مصر يوم 20 مارس الحالي، وتكون الشمس في هذا اليوم منطبقة تماما على خط الاستواء، وفي هذا اليوم تشرق الشمس عند درجة 90 تماما، وهو ما يعد عنصرا مهما للتعرف على نقطة الشرق بدقة، فيما تغرب الشمس تماما في نقطة الغرب الحقيقية.

وذكر رئيس المعهد أن فصل الربيع في مصر هذا العام سيكون 88 يوما و21 ساعة و47 دقيقة، ويقع هذا الفصل بين فصلي الشتاء والصيف ويتميز باعتدال الحرارة وتفتح الزهور، مشيرا إلى حلول الربيع دائما في شهر برمهات،وهو الشهر السابع من التقويم المصري القديم (التقويم القبطى)، والذي يستمر طبقا للتقويم الجريجوري المعمول به في مصر وأغلب دول العالم من 10 مارس إلى 8 أبريل، وهو الشهر الثالث من فصل النماء عند قدماء المصريين، وفيه ينحسر فيضان النيل وتبدأ المحاصيل في النمو في أرض مصر.​