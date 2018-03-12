الكومي: نجاح سيناء 2018 تؤكد "الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة"

كتبت- هند الشامي:

أكد النائب محمد الكومي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن استمرار النجاحات المتتالية لخطة المجابهة الشاملة سيناء 2018 يؤكد أن الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة مشيدا بالدور الوطني والبطولي لأهالي سيناء الشرفاء في مساندة جهود الجيش والشرطة في القبض على عدد من شياطين الإرهاب.

وأضاف الكومي، في بيان له اليوم الاثنين، أن ما يقوم به الجيش المصري في حربه ضد الإرهاب يعد ملحمة بطولية تتم بالتعاون بين القوات المسلحة والشرطة المدنية وبمعاونة أهالي سيناء، لافتًا إلي أن البيان رقم 15 الصادر من القوات المسلحة بشأن العملية سيناء 2018 يؤكد نجاح أبطال الجيش والشرطة في تحقيق نجاحات كبيرة وغير مسبوقة ضد قوى الشر.

‎ودعا عضو لجنة حقوق الأنسان بمجلس النواب، الشعب المصري للوقوف وراء الجيش المصري في حربه ضد الجماعات المتطرفة التي تشبعت بالعنف وتحاول من وقت آخر نشر الفوضى.​