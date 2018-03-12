"مكرم": تعاون المجلس الأعلى للإعلام مع اتحاد الكرة يحمي حقوق الكرة المصرية

​كتب- مصطفى علي:

أكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الاتحاد المصري لكرة القدم أصبح جزءا من مهمة الأعلى للإعلام لضبط مشهد الإعلام الرياضي بحيث يكون هذا المشهد مفيدا وممتعا للجماهير ويتسم بضوابط مهنية سليمة.

جاء ذلك خلال توقيع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بروتوكول تعاون بين الجهتين بشأن حماية حقوق الكرة المصرية، في حضور فهمي عمر، رئيس لجنة الإعلام الرياضي بالأعلى للإعلام، وأعضاء المجلس واتحاد كرة القدم.

وقال مكرم، إنه على ثقة بأن التعاون بين المجلس واتحاد كرة القدم سيسهم في ضبط المشهد الرياضي في مصر وإعادة الروح الجميلة للملاعب والمدرجات وحماية حقوق كرة القدم المصرية، مضيفا أن التعاون لا يستهدف رقابة المجلس على الإعلام الرياضي ولكن تنظيم المشهد ليتخذ مسارا صحيحا ويضمن الحقوق لأصحابها ومن ثم عودة الأخلاق للساحة الرياضية وعودة الجماهير للملاعب.

وأكد مكرم أن المجلس نجح في ضبط الإعلام الديني بالاتفاق مع دار الإفتاء والأزهر الشريف على قصر الفتوى عبر وسائل الإعلام على شيوخ معتمدين من هاتين الجهتين ، ويعمل الآن على ضبط الإعلام الرياضي بالاتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم، مشيرا إلى أن المجلس في سبيله لضبط المشهد الدرامي بشكل كبير، وهو ما سيلمسه المشاهد المصري خلال شهر رمضان المقبل.

من جانبه، قال المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إن التعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام له شقان مهمان، وهما الشق الأخلاقي الذي لا يختلف عليه أحد، والأهم فيه هو مواجهة الانفلات في التعرض للحقوق التجارية في مجال كرة القدم، موضحا أن كرة القدم المصرية تتعرض لتطفل على الحقوق الرياضية بما يعرض اتحاد الكرة لإنذارات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ومن ثم جاء بروتوكول التعاون بين الاتحاد والمجلس لمحاسبة كل من يخرج عن الإطار القانوني للحقوق الرياضية.

وأضاف أبو ريدة ، أن اتحاد الكرة هو صاحب حقوق كرة القدم المصرية وبالتالي فإن أي جهة تريد التعامل مع هذه الحقوق وخاصة عبر الإعلانات يجب أن يحصل على إذن من اتحاد الكرة.

بدوره، قال الإعلامي فهمي عمر، رئيس لجنة الإعلام الرياضي بالأعلى للإعلام، أن بروتوكول التعاون بين المجلس واتحاد كرة القدم يضمن التنفيذ الجيد لضوابط الإعلام الرياضي على كافة المستويات .

وأعلن عمر موافقة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على انضمام كل من أحمد مجاهد ومجدي عبد الغني عضوي اتحاد الكرة للجنة الإعلام الرياضي، وهي الخطوة التي من شأنها تعزيز التعاون بين الاتحاد والمجلس بما يخدم صناعة كرة القدم في مصر.

وأوضح أن اللجنة ستصدر خلال فترة قصيرة مدونة للسلوك الإعلامي الرياضي، وستطرحها للنقاش بين العاملين في مجال الإعلام الرياضي، بحيث تصبح هذه المدونة بعد الاتفاق عليها ملزمة لجميع العاملين في مجال الإعلام الرياضي في مصر.