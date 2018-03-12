رئيس قناة الحدث اليوم لمصراوي: أزمتي مع مرتضى منصور انتهت

كتب- محمد عمارة:

قال محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، ومالك قناة الحدث اليوم، إنه من المقرر عقد جلسة صلح مع المستشار مرتضى منصور، رئيس قناة الحدث اليوم، يوم الأربعاء المقبل أو الخميس، على أقصى تقدير.

وأضاف إسماعيل، لمصراوي، الاثنين، أن مشاجرة نشبت مع رئيس الزمالك في مقر مجلس النواب، استدعت تدخل النائب علاء عابد، واقترح عقد جلسة الصلح، موضحا: "قبلت الجلوس مع مرتضى منصور، والأزمة انتهت بشكل نهائي".

ونشبت أزمة عنيفة بين رئيس الزمالك ومالك قناة الحدث اليوم، خلال الفترة الماضية، على خلفية الاتهامات التي أطلقها عبدالناصر زيدان، المذيع في القناة، ضد مرتضى منصور، ورد الأخير عليها بالتهديد بإغلاق القناة.​