وزير الإسكان: طفرة فى تنفيذ المشروعات بمدينة بدر بالأعوام الأربعة الماضية

كتب-محمد عبد الناصر:

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة بدر حقق طفرة في تنفيذ المشروعات المختلفة(السكنية والخدمية) خلال الـ4أعوام الماضية، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، يفوق ما تم تحقيقه خلال 32 عاماً من عمر المدينة.

وأوضح الوزير، في بيان له اليوم، أن إجمالي قطع الأراضي التي تم طرحها خلال الـ4أعوام الماضية بالمدينة، بلغ 14781 قطعة أرض، حيث تم طرح وبيع 11226 قطعة أرض بالإسكان الاجتماعي، والمتميز، ومشروع"بيت الوطن"، بجانب حجز 1264قطعة أرض بالإسكان المتميز، و2291 قطعة أرض بالإسكان الاجتماعي، بالقرعة الأخيرة.

وقال المهندس عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر: خلال الـ4 أعوام الماضية، بلغت المساحة الإجمالية للمناطق الصناعية بالمدينة 2670 فداناً، ويبلغ إجمالي عدد المصانع بالمدينة 1200 مصنع (616 مصنعاً استخرجت رخصة تشغيل – 519 مصنعاً لم تستخرج رخصة تشغيل – 65 مصنعاً جار تسليمها).

وأضاف حسب بيان: "بينما يبلغ إجمالي القطع الصناعية بمنطقة المطورين 800 فدان، 741قطعة، كما أن هناك 112 قطعة من قطع المصانع، مخصصة لإقامة صناعات صغيرة، وجار تشغيلها، وهناك تسهيلات للمستثمرين للحصول على التراخيص، موضحاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال مرافق المرحلة الاولى لـ159 قطعة، ويجرى الانتهاء من تنفيذ أعمال مرافق المرحلة الثانية لـ420 قطعة، وجار التخصيص وتسليم العملاء، ويبلغ إجمالي عدد قطع المخازن 74قطعة".

وأضاف المهندس عادل إبراهيم الدسوقي: في قطاع مياه الشرب، بلغ إجمالي الاستثمارات 860مليون جنيه، ويجري تنفيذ محطات رفع مياه، وشبكات مياه بطول 104كم، ويجري طرح تنفيذ محطة مياه، وفي قطاع الصرف الصحي بلغ إجمالي الاستثمارات 1.59 مليار جنيه، ويجرى تنفيذ شبكات صرف صحى بطول 110 كم، ويتم طرح محطة معالجة ميكانيكية للصرف الآدمى والصناعى مرحلة أولى بقيمة 800 مليون جنيه، وطرح محطات وشبكات صرف صحى.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة بدر إلى أن إجمالي الاستثمارات في قطاع الطرق بلغ 1.341 مليار جنيه، ويتم تنفيذ شبكات طرق بطول 123 كم، وأعمال تطوير ورفع كفاءة، وأعمال أساس وأسفلت وتنسيق موقع للأحياء السكنية والصناعية، ويتم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة وتطوير طريق الروبيكى لتسهيل الربط بين طريقى القاهرة - السويس والقاهرة-الإسماعيلية، وأعمال أساس وأسفلت وتنسيق الموقع لمنطقة 42عمارة الخاصة بإسكان منطقة مدينة الجلود بطريق الروبيكى، كما يجري طرح عدد من مشروعات الطرق، وتم الانتهاء من تنفيذ 2كوبرى سيارات ومشاه بمدخل المدينة ومدخل طريق الروبيكى، وأعمال أساس وأسفلت وتنسيق موقع للأحياء السكنية والصناعية، وفي قطاع الكهرباء، بلغ إجمالي الاستثمارات 2.8 مليار جنيه.

وأوضح المهندس عادل إبراهيم الدسوقي أنه تم ويجري تنفيذ وطرح عدد من المباني الخدمية، وهي: (12 مدرسة – 16 حضانة – 12 وحدة صحية – 8 ملاعب خماسية – 25 سوقاً صغيرة – 8مولات كبيرة - 8 أسواق كبيرة – 19 منفذاً لتوزيع الخبز – 3 منافذ لبيع منتجات الخدمات الوطنية)، وتم تشغيل منظومة نقل داخلى (6خطوط داخلية)، وتم الاتفاق مع وزارة النقل لتشغيل 3 خطوط تابعة لهيئة النقل العام تخدم المدينة.​​