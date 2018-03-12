الثلاثاء.. توقيع بروتوكول بين مصر الخير ومحافظة مطروح

كتب- السيد الحراني:

قال مصدر في وزارة التنمية المحلية، اليوم الاثنين، إنه من المقرر أن يجرى توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة مطروح ومؤسسة مصر الخير، الثلاثاء، وذلك لصرف رواتب معلمي ومعلمات مدارس مصر الخير للتعليم المجتمعي بمحافظة مطروح.

يحضر توقيع البروتوكول اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، واللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير.​