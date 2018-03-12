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الثلاثاء.. توقيع بروتوكول بين مصر الخير ومحافظة مطروح

02:12 م الإثنين 12 مارس 2018
الثلاثاء.. توقيع بروتوكول بين مصر الخير ومحافظة مطروح

وزير التنمية المحلية أبو بكر الجندي

كتب- السيد الحراني:

قال مصدر في وزارة التنمية المحلية، اليوم الاثنين، إنه من المقرر أن يجرى توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة مطروح ومؤسسة مصر الخير، الثلاثاء، وذلك لصرف رواتب معلمي ومعلمات مدارس مصر الخير للتعليم المجتمعي بمحافظة مطروح.

يحضر توقيع البروتوكول اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، واللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير.​

وزارة التنمية المحلية محافظة مطروح مؤسسة مصر الخير

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