محافظ القاهرة يتابع تنفيذ مشروعي الشهبة والخيالة

كتب- السيد الحراني:

قال بيان صادر عن محافظة القاهرة، إنه في إطار متابعات المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، للمشروعات الكبرى الجاري تنفيذها بالقاهرة، عقد المحافظ اجتماعاً موسعاً لمتابعة سير الأعمال بمشروعي الشهبة والخيالة الجاري تنفيذهما بالتعاون مع إدارة الإشغالات العسكرية وجهاز صندوق تطوير العشوائيات.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع بأن المشروعين من المشروعات الهامة التي تقوم بهما المحافظة لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة إليها مع تحقيق الاستقرار والأمان لهم طبقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالقضاء على المناطق العشوائية الخطرة بنهاية هذا العام.

ونوه المحافظ بأنه جاري العمل حالياً على المرحلة الأولى من مشروع الشهبة والتي تضم 67 عمارة سكنية كل منها يتكون من أرضي و5 أدوار متكررة بإجمالي 1608 وحدة سكنية بمساحات مختلفة، مشيراً إلى أنه تم مواجهة الكثير من العوائق قبل بدء الأعمال مثل تجهيز الأرض والحقن والأعمال اللازمة لتثبيت التربة تحت إشراف استشارية متخصصة وتكليف 4 شركات مقاولات وطنية لتنفيذ المشروع لسرعة الانتهاء منه مع خلق روح المنافسة بينهم .

وأضاف البيان: "كذلك مشروع الخيالة والمكون من 41 عمارة كل منها يتكون من أرضي و9 أدوار متكررة ويضم 2520 وحدة سكنية بخلاف كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار للمواطنين بإنشاء مدرسة ومسجد وسوق تجاري ومكتب بريد ووحدة صحية ، بالإضافة إلى نقاط أمن وإسعاف ومطافي ومول تجاري وحدائق ومساحات خضراء".

وأكد المحافظ على ضرورة تكثيف الأعمال بالعمل ورديتين لإنهاء المشروعين طبقاً للجدول الزمني قبل نهاية العام وتسكينهم بالمستحقين مع التأكيد على مديرية الطرق بسرعة إنهاء مشروعات الطرق بمنشية ناصر وهي مشروعي أبو زيد خضر والجزء الجنوبي المؤدي لطريق إعمار ليتزامنا مع إنتهاء مشروع الشهبة، مع ربط الطرق الداخلية للمشروع مع الطريق الرئيسي كذلك التنسيق الدائم مع شركات المرافق لربط أعمال المرافق مع المصادر الرئيسية.

شهد اللقاء اللواء محمد أيمن، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وجيهان عبدالرحمن، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والمهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، واللواء هاني شنيشن، مدير مديرية الاسكان، وممثلي إدارة الاشغالات العسكرية وشركات المرافق والمقاولات، واللواء محمد عبد الجليل رئيس حي منشأة ناصر.​