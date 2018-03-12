بالصور.. افتتاح المعرض السنوي للتسويق بالقوي العاملة بمناسبة احتفال عيد الأم

"جنوب القاهرة" للكهرباء: تنفيذ 88.28% من خطة تحويل الخطوط الهوائية

كتبت- عايدة رضوان:

أناب وزير القوى العاملة، محمد سعفان، وكيل الوزارة لرعاية القوى العاملة محمد عيسى، لافتتاح المعرض السنوي لتسويق منتجات القطاع العام والجمعيات الأهلية والمشروعات الصغيرة والمرأة المعيلة بديوان عام الوزارة، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم ، ويستمر حتى الخميس المقبل.

وأكد "سعفان" أن المعرض يأتي انطلاقاً من دور الوزارة للمساهمة في تشجيع الشركات والشباب والمرأة المعيلة ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم.

وتفقد "عيسى" أقسام المعرض من الملابس الجاهزة الحريمي والإكسسوارات، والمشغولات الجلدية، والأشغال اليدوية ومنتجات البترول والمنظفات.

شارك في المعرض شركات مصر للبترول، ومطاحن شمال القاهرة، والنصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، فضلا عن جمعية دار السندس للأيتام، وجمعية همسة الخير، بالإضافة إلى بعض المشروعات والمرأة المعيلة.​