النائب شريف الوردانى: مرضى الإيدز بلا حقوق.. وعلينا تغيير الإرث الثقافى

كتب – محمود رمزي:

قال النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الانسان، أن الثقافة الخاطئة عن مرض نقص المناعة المكتسية (الايدز)، أدت إلى انعزال مرضى الإيدز عن الاندماج فى المجتمع بشكل طبيعى.

وأضاف النائب فى بيان أصدره، اليوم الاثنين، أن مرضى الإيدز فرض عليهم نتاج الإرث الثقافى المغلوط، وحرموا من كافة حقوقهم وأبسطها فى الرعاية الطبية و العمل.

ونوه الورداني، إلى عدم وجود مادة فى قانون العمل تنص على فصل مريض الإيدز من وظيفته، إلا أن الواقع يؤكد تعرضهم للفصل من وظائفهم نتيجة إصابتهم بالإيدز، وإن هناك وظائف تتطلب تقديم تحليل الفيروس قبل التقدم للوظيفة، وإذا ثبتت الإصابة يعتبر غير لائق طبيا.

وأوضح النائب، أن الإصابة بفيروس الإيدز قد تكون نتاجا لإصابة "بوخز إبرة"، أثناء عمل الشخص فى إحدى المعامل أو المستشفيات أو عن طريق حقنة ملوثة من أحد العيادات، متسائلا: "ما الجرم الذى اقترفه هؤلاء لأن ينظر لهم كوصمة عار من المجتمع نتيجة الفهم الخاطئ؟".

وأكد النائب على ضرورة التوعية بطبيعة المرض وكيفية الإصابة به، وذلك من أجل عدم إصابة أخرون وأيضا لنشر ثقافة القبول فى المجتمع، مشيرا إلى ضرورة تطبيق القانون على كل من ينتهج سياسة التمييز ضد مرضى الإيدز وفصلهم عن العمل.​