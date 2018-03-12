"الإسكان": طرح 10 آلاف متر للشراكة مع القطاع الخاص خلال شهرين

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشؤن الفنية، إن التنمية العمرانية أصبحت موجودة في كل المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.

وأضاف عباس خلال كلمته بمؤتمر سيتي اسكيب، أن الوزارة رصدت الإقبال الكبير من المطورين على مشروعات الشراكة مع الوزارة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد طرح 10 آلاف فدان، ومن المقرر أن تكون خلال الشهرين المقبلين.

وأوضح: "الفرص الاستثمارية أصبحت موجودة بشكل كبير في المدن الجديدة للقطاع الخاص".

وانطلقت اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر سيتي سكيب مصر، لاستعراض الخطط التنموية لمجال التنمية العمرانية كجزء من أهداف رؤية 2030.

ويضم المؤتمر نخبة من خبراء القطاع العقاري والمسئولين الحكوميين والمطورين العقاريين لإلقاء الضوء على تحديات وفرص القطاع تحت عنوان: دور الابتكار في تقييم وتسويق المنتجات العقارية.

وقال إيان ألبرت، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة كوليرز، وأحد المتحدثين في المؤتمر: النمو السكاني وزيادة الاستثمار في البنية التحتية والاستثمارات ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة تعزز الاستثمار العقاري في سوق العقارات بالقاهرة الكبرى، مشيرا إلى أنه بحلول نهاية عام 2018 من المتوقع أن تكون السوق السكنية بحاجة إلى 32 ألف وحدة، وتزداد هذه الفجوة إلى 580 ألف وحدة بحلول عام 2022، مشددًا على أنه ستكون هناك زيادة في عدد الوحدات السكنية يقدر بـ52 ألف وحدة سنويًا، فيما يتوقع العرض إلى 20 ألف وحدة سنويًا.​