أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الرئاسة الدوري المصري محمد صلاح شهادة أمان العملية الشاملة 2018

مصرع شخصين جراء سقوط طائرة هليكوبتر بالنهر الشرقي بمدينة نيويورك

09:12 ص الإثنين 12 مارس 2018
مصرع شخصين جراء سقوط طائرة هليكوبتر بالنهر الشرقي بمدينة نيويورك

سقوط طائرة هليكوبتر بالنهر الشرقي بمدينة نيويورك

نيويورك- أ ش أ:

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون بجروح خطيرة جراء سقوط طائرة هليكوبتر في نهر بمدينة نيويورك الأمريكية.

ونقلت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الإثنين عن السلطات المحلية بمدينة نيويورك، قولها إن فرق الإنقاذ هرعت إلى مكان الحادث بالقرب من الحدود الشمالية من جزيرة روزفلت حيث سقطت الطائرة في الماء.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم رئيس بلدية نيويورك إيريك فيليبس، إن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جميع من كانوا على متن المروحية.

هذا المحتوى من

مصرع سقوط طائرة هليكوبتر نيويورك

الخبر التالى:

"الإسكان": طرح 10 آلاف متر للشراكة مع القطاع الخاص خلال شهرين
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان