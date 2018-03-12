مصرع شخصين جراء سقوط طائرة هليكوبتر بالنهر الشرقي بمدينة نيويورك

نيويورك- أ ش أ:

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون بجروح خطيرة جراء سقوط طائرة هليكوبتر في نهر بمدينة نيويورك الأمريكية.

ونقلت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الإثنين عن السلطات المحلية بمدينة نيويورك، قولها إن فرق الإنقاذ هرعت إلى مكان الحادث بالقرب من الحدود الشمالية من جزيرة روزفلت حيث سقطت الطائرة في الماء.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم رئيس بلدية نيويورك إيريك فيليبس، إن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جميع من كانوا على متن المروحية.