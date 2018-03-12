مشاركة مصرية متميزة بمعرض "إن تور ماركت ٢٠١٨" بموسكو

القاهرة- أ ش أ:

افتتح السفير إيهاب نصر سفير جمهورية مصر العربية في روسيا الاتحادية الجناح المصرى فى معرض " إن تور ماركت ٢٠١٨" In tour Market 2018 السياحي الدولي في العاصمة الروسية موسكو.

وذكرت الخارجية - فى بيان اليوم الإثنين-، أن المعرض الذي تنظمه الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة بالعاصمة موسكو حاليا يعد واحداً من أهم وأكبر المعارض السياحية التي يتم تنظيمها في روسيا تمهيدا لموسم الصيف، حيث يشارك فيه 1450 عارضا ويتوقع أن يبلغ عدد زائريه هذا العام أكثر من 80 ألف زائر.

وفي هذا الإطار، حظيت المشاركة المصرية في المعرض بتغطية واسعة من وسائل الإعلام الروسية التي تهتم تقليدياً بتغطية فعاليات هذا المعرض باعتباره أكبر المعارض السياحية التي تنظمها الحكومة الروسية سنوياً.

ويشهد المعرض عقد العديد من اللقاءات على هامشه بين ممثلي الدول المشاركة وممثلي الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة لبحث المستجدات في هذا القطاع وكذا سبل توطيد العلاقة بين الدول المشاركة وقطاع السياحة الروسية ممثلاً في الوكالة.

ومن جانب آخر، عبر العديد من المسئولين وممثلي الشركات الروسية المشاركة في المعرض عن استمرار اهتمام السائح الروسي بالسفر الى مصر رغم استمرار تعليق رحلات الطيران بين المدن الروسية والمدن المصرية، الأمر الذي انعكس بوضوح في زيادة عدد السائحين الروس الوافدين لمصر بنسبة ٧٤،٥ % من يناير حتى ديسمبر 2017 مقارنة بعام 2016 بالرغم من عدم وجود رحلات طيران مباشرة.​