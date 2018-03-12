صحف الإثنين: استمرار العملية سيناء 2018 ومباحثات عباس كامل بالسودان

القاهرة- أ ش أ:

أبرزت الصحف الصادرة اليوم الإثنين، الشأن المحلي، وفي مقدمته متابعة آخر مستجدات إنجاز القوات المسلحة والشرطة في الحرب ضد الإرهاب، خلال العملية الشاملة "سيناء 2018"، وكذلك نشاط مصر الدولي، بالإضافة إلى عدد من قضايا الشؤون المحلية.

فقد استعرضت صحف اليوم خاصة "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية"، بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الـ15 للعملية الشاملة "سيناء 2018"، والإنجازات في سبيل استئصال جذور الإرهاب الأسود ودعم ركائز الاستقرار والتنمية على أرض مصر، ومنها حصيلة 4 أيام قامت فيها القوات الجوية باستهداف وتدمير 9 أهداف تمثل أماكن تستخدمها العناصر الإرهابية كقاعدة للانطلاق والاختفاء من القوات، وفنطاس مياه و3 سيارات دفع رباعي مفخخة.

وتناولت الصحف ما جاء في البيان من القضاء على 4 عناصر تكفيرية شديدة الخطورة والقبض على 3 من القيادات التكفيرية بعدد من المناطق الجبلية بوسط سيناء والقضاء على 12 تكفيريًا مسلحًا خلال تبادل لإطلاق النار مع قوة المداهمات بمناطق العمليات، وكذلك اكتشاف وتدمير عدد من الخنادق المجهزة هندسيًا بداخلها أسلحة وذخائر وملابس عسكرية ومواد إعاشة، واكتشاف مخزن تحت الأرض بقطاع العمليات برفح عُثر بداخله على 34 صاروخ جراد وكورنيت وأهرام و4 دانات آر بي جي، وكميات كبيرة من مادتي "سي فور" والـ "تي إن تي" الشديدة الانفجار.

وفيما يخص نشاط مصر الإقليمي، أبرزت صحيفة "الأهرام" استقبال الرئيس السوداني، عمر البشير، لمدير المخابرات العامة بالإنابة، اللواء عباس كامل، والوفد المرافق له، وبحث الجانبان أهمية التواصل بين مصر والسودان، والتحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة، وضرورة عدم تأثيرها على العلاقة بين البلدين.

وذكرت الصحيفة أن الزيارة تأتي ضمن جهود اللجنة الرباعية المشتركة، التي تمخضت عن لقاء رئيسي البلدين، عمر البشير وعبد الفتاح السيسي، على هامش القمة الإفريقية الأخيرة في أديس أبابا.

وتناولت صحيفة "الأهرام" الجولة التي سيبدأها سامح شكري، وزير الخارجية، وتشمل (جنوب السودان وكينيا)، بهدف تعزيز التعاون الثنائي مع البلدين، والتشاور بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ونقلت الصحيفة تصريحا للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قال فيه إن "شكرى سيبدأ زيارته بالعاصمة جوبا، ويلتقي مع الرئيس سلفا كير، ثم يوقع مذكرة لإنشاء آلية للتشاور السياسي بين البلدين، ثم مقابلات لوزير الخارجية مع نيال دينج نيال المستشار السياسى والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية، وكذا مع لجنة تسيير الحوار الوطني".

وذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية سيقوم - خلال الزيارة - بتسليم شحنة من المساعدات اللوجيستية المقدمة للجنة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية.. يعقب ذلك توجه شكري إلى العاصمة الكينية نيروبي، حيث يلتقي مع الرئيس الكينى أوهورو كينياتا، ناقلا إليه رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسى تشمل سبل تعزيز التعاون والارتقاء بعلاقات البلدين، ويعقب ذلك إجراء مشاورات مع وزيرتي الخارجية والدفاع الكينيتين.

وحول نشاط الحكومة، تناولت صحيفة "الأخبار" قرار مجلس الوزراء بإحالة مشروع قانون المرور إلى مجلس النواب، وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "5" لسنة 2015، في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.

وذكرت الصحيفة أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة وزارية برئاسته لوضع تصور متكامل لمشروع تطوير مدينة رشيد بما في ذلك المدينة القديمة والمنطقة الأثرية.

من جانبها ، تناولت صحيفة "الأهرام" مؤتمر وزارة العدل بعنوان "مواجهة الترويج للفكر الإرهابي وسبل مكافحته"، ونقلت تأكيد الوزير المستشار حسام عبد الرحيم أن مصر ستنجح في دحر الإرهاب الأسود الذي يستهدف أمنها واستقرارها، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها، تبذل جهودا حثيثة في هذا الصدد من أجل استئصال الإرهاب وضرب جذوره على الصعيدين الفكري والأمني.

ونقلت الصحيفة على لسان وزير العدل، إن القوات المسلحة والشرطة يبذلان جهودًا كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي له على المستوى الأمني والعسكري، مشيرًا إلى أن ما تتعرض له مصر هو إرهاب عالمي وإقليمي وتقف من ورائه دول وتنظيمات ترعاه تمويلا وتدريبا متخذة من الدين الإسلامي الحنيف ستارًا لأفعالها المرفوضة التي لا سند لها في صحيح الدين.

وحذر عبد الرحيم، من أن الدول التي تمول وتدرب الإرهاب تعمل أيضًا على تجنيد الشباب من خلال وسائل إعلامها ومواقع إلكترونية تستخدمها كمنصات لنشر الفكر الإرهابي، مؤكدًا أن الحرب التي تخوضها الدولة المصرية ستنجح في ظل الاستراتيجية الشاملة التي وضعتها في حصار الإرهاب وضرب جذوره والقضاء عليه.

وفي سياق آخر ، تناولت صحيفة "الجمهورية" إعلان وزارة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية لتركيا حققت نموًا غير مسبوق خلال العام الماضي، وبلغت 1.998 مليار جنيه بزيادة قدرها 38.5% عن عام 2016، في مقابل تراجع الواردات المصرية من تركيا شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال العام الماضي بنحو 13.7% لتبلغ 2.360 مليار دولار.

تلقى طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، تقرير من المكتب التبادل التجاري المصري بأسطنبول حول حركة التبادل التجاري بين البلدين، وأوضحت الوزارة أن نمو حركة الصادرات وتراجع الواردات ساهم في تراجع عجز الميزان التجاري بين البلدين بنسبة 72% مقارنة بعام 2016.

واستعرضت صحيفة "الأخبار" إعلان الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، انتهاء الهيئة العامة للرقابة المالية من إعداد استراتيجية الشمول المالي للقطاع المالي غير المصرفي، وطرح الاستراتيجية الجديدة للحوار المجتمعي مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية خلال الأيام المقبلة للتشاور بشأنها.

ونقلت الصحيفة عن نصر، قولها أن تلك الاستراتيجية ستكون مكملة لاستراتيجية الشمول المالي للبنك المركزي، مؤكدة أن الأهم من إصدار التشريعات تفعيلها علي أرض الواقع؛ ومن ثم فإن إطلاق السجل هو أول خطوة لتفعيل قانون الضمانات المنقولة.

وأوضحت وزيرة الاستثمار أن إطلاق العمل رسميًا بنظام سجل الضمانات المنقولة يتيح لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، الحصول علي تمويلات لمشروعاتهم، فضلا عن تعزيز مبادرة الشمول المالي، مشيرة إلى موافقة البرلمان علي تعديلات قانون سوق المال وقوانين الشركات والضمانات المنقولة وأن تلك القوانين تساهم في تحسن ترتيب مصر في كافة المؤشرات الدولية.

وفي سياق آخر، تناولت صحيفة "الجمهورية" إعلان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، انتهاء الوزارة من تحويل 84 خطًا للجهد المتوسط إلى كابلات أرضية بأطوال حوالي 47 كم في 5 محافظات هي (الشرقية والإسماعيلية وبورسعيد، وشمال وجنوب سيناء)، لترتفع نسبة التنفيذ للتحويل لكابلات أرضية بشركة القناة إلى 85%.

وتناولت صحيفة "الأهرام" توقيع بروتوكول تعاون بين الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وكلية الهندسة بجامعة بدر، بحضور الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي.

ونقلت الصحيفة عن العصار قوله إنه تم الاتفاق على التعاون المشترك بين الجانبين في إجراء بحوث علمية أساسية وتطبيقية ، بهدف ربط البحث العلمي بالصناعة وتطوير منظومة التصنيع والإنتاج في مصر، مشيرا إلي أنه تم الاتفاق على أن تقدم الأكاديمية المصرية التسهيلات اللازمة لتنفيذ مشروعات طلاب كلية الهندسة بجامعة بدر نظرًا لما تتميز به معامل الأكاديمية من إمكانات بحثية ومعملية عالية المستوى.

وفيما يخص الانتخابات الرئاسية، استعرضت صحيفة "الأهرام" استعدادات السفارات المصرية بالخارج لأولى جولات الاقتراع الشعبي بالانتخابات الرئاسية، التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل ولمدة ثلاثة أيام، حيث تفتح السفارات والقنصليات المصرية في أكثر من 140 دولة يتواجد فيها المصريون أبوابها لاستقبال المقترعين، بعدما أنهت اللجنة العليا للانتخابات استعداداتها الإدارية لإنجاح تصويت المصريين بالخارج.

ورصدت الصحيفة تنظيم الجالية المصرية في دبي، مهرجانًا انتخابيًا بعنوان "انزل.. شارك.. انتخب مصر" وكذلك تنظيم حزب "مستقبل وطن" مؤتمرًا في اليونان في إطار حملة "علشان تبنيها".