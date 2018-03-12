عضو "إفريقية النواب": زيارة "كامل" للخرطوم دليل على حسن نوايا السودانيين

كتبت- هند الشامي:

أكد حاتم باشات، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن زيارة اللواء عباس كامل القائم بأعمال مدير المخابرات العامة، للسودان مهمة للغاية، موضحًا: "اعتبرها دالة على حسن النوايا بالجانب السوداني، ولاسيما وأن الزيارة تأتي بناءً على دعوة من السودان".

وأضاف باشات، في تصريح لـ"مصراوي": "الزيارة خير رد على أي تكهنات بشأن محاولات إحداث الوقيعة بين البلدين، وتدعو للتفائل حيث التقى كامل، مدير المخابرات السوداني الجديد".

وعن توقيت الزيارة، أوضح باشات، أنه مناسب ولاسيما وأنه قبل الاجتماع الرباعي بين وزراء الخارجية الأربعة ومديري المخابرات حول مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا.

وكان قد شهد اللقاء مناقشة إنشاء قوى مشتركة وتأمين حدودي وهو ما وصفه "باشات"، بأنه اقتراح "هام يدل على حسن النوايا من الجانب السوداني.. وفِي اعتقادي أنه سيلقى قبولا من الجانب المصري".

وكان اللواء عباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات، التقى أول أمس السبت، يوزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض محمد إبن عوف، بحضور مدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق أول صلاح عبد الله "قوش" والفريق ركن جمال الدين إبراهيم رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية.

وقال كامل، إنَّ هناك إرادة قوية على السير في طريق تهيئة كل الظروف لعودة العلاقات بين مصر والسودان إلى مسارها الصحيح بعد نحو شهرين من توتر للعلاقات بين البلدين -حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أمس.

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