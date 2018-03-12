شارك في 6 حروب.. تعرّف على الفريق الراحل "أبوشناف"
كتب- عمر مصطفى:
أعلنت القوات المسلحة، مساء الأحد، وفاة الفريق صفي الدين أبوشناف رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.
ويستعرض "مصراوي"، 10 معلومات عن رئيس الأركان الجيش الراحل.
- ولد الفريق صفي الدين عام 1931، في محافظة المنيا.
- تخرج من الكلية الحربية عام 1953، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، وماجستير في العلوم العسكرية، وزمالة كلية الحرب العليا.
- تدرج في العمل العسكري علي مدار 41 عامًا من درجة ملازم بقيادة فصيلة مشاة مرورًا بجميع المواقع العسكرية حتي رئيس شعبة عمليات الجيش الثاني.
- تولي أيضًا رئاسة أركان الجيش الثاني، ثم رئيس اللجنة العسكرية المصرية في مباحثات السلام لتسلم سيناء، ورئيس لهيئه التنظيم والإدارة، ومساعد لرئيس الأركان.
- تولى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة في الفترة من (1987 – 1991م).
- شارك في 6 حروب شاركت بها مصر هي: "حروب العدوان الثلاثي 1956، وحرب اليمن 1962، ونكسة يونيو 1967، وحرب الاستنزاف 1969، وحرب أكتوبر 1973، وحرب تحرير الكويت 1990.
- حصل على ميدالية الترقية الاستثنائية، وسام النجمة العسكرية، نوط الواجب العسكري من الطبقة الاولى، نوط الخدمة الممتازة وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.
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