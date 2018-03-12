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شارك في 6 حروب.. تعرّف على الفريق الراحل "أبوشناف"

12:33 ص الإثنين 12 مارس 2018
شارك في 6 حروب.. تعرّف على الفريق الراحل "أبوشناف"

صفي الدين أبوشناف

كتب- عمر مصطفى:

أعلنت القوات المسلحة، مساء الأحد، وفاة الفريق صفي الدين أبوشناف رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.

ويستعرض "مصراوي"، 10 معلومات عن رئيس الأركان الجيش الراحل.

- ولد الفريق صفي الدين عام 1931، في محافظة المنيا.

- تخرج من الكلية الحربية عام 1953، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، وماجستير في العلوم العسكرية، وزمالة كلية الحرب العليا.

- تدرج في العمل العسكري علي مدار 41 عامًا من درجة ملازم بقيادة فصيلة مشاة مرورًا بجميع المواقع العسكرية حتي رئيس شعبة عمليات الجيش الثاني.

- تولي أيضًا رئاسة أركان الجيش الثاني، ثم رئيس اللجنة العسكرية المصرية في مباحثات السلام لتسلم سيناء، ورئيس لهيئه التنظيم والإدارة، ومساعد لرئيس الأركان.

- تولى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة في الفترة من (1987 – 1991م).

- شارك في 6 حروب شاركت بها مصر هي: "حروب العدوان الثلاثي 1956، وحرب اليمن 1962، ونكسة يونيو 1967، وحرب الاستنزاف 1969، وحرب أكتوبر 1973، وحرب تحرير الكويت 1990.

- ​حصل على ميدالية الترقية الاستثنائية، وسام النجمة العسكرية، نوط الواجب العسكري من الطبقة الاولى، نوط الخدمة الممتازة وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.

 

القوات المسلحة صفي الدين أبوشناف

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