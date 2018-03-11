​10 سفراء دول عربية وإفريقية يزورون حملة السيسي

القاهرة- مصراوي:

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، الأحد، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، 10 سفراء وقائمين بأعمال سفارات دول عربية وإفريقية.

وذكرت الحملة في بيان لها، أنها استقبلت السفير الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة سفير البحرين، السفير على العايد سفير الأردن، السفير حبيب الصدر سفير جمهورية العراق، السفير نذير العرباوى سفير الجزائر، السفير جمعة مبارك الجنيبي سفير الإمارات، السفير دياب اللوح سفير فلسطين، السفير نجيب المنيف سفير تونس، السفير محمد عبد العزيز سفير ليبيا، السفير على بن أحمد بن حارب العيسائي سفير سلطنة عُمان، السفير علي الحلبى سفير لبنان، ونائب سفير المملكة العربية السعودية، والقائم بأعمال سفارة موريتانيا وسفارة جيبوتى.

وكان في استقبال السفراء العرب، السفير الدكتور محمود كارم المنسق العام للحملة الرسمية للسيد عبد الفتاح السيسى، الذي استعرض جدول الانتخابات الرئاسية المصرية في الداخل والخارج، وخطة عمل الحملة، وهيكلها والإجراءات القانونية التي قام بها السيد المستشار القانوني للحملة د. محمد بهاء الدين أبو شقة وفريقه القانونى من التدقيق ومراجعة وتصنيف نماذج التأييد ونماذج التزكية.

كما استعرض المنسق العام، آليات العمل والمتابعة خلال انتخابات المصريين في الخارج والمقرر إجراؤها في وقت سابق عن الانتخابات بالداخل.

وأكد المنسق العام للحملة، أن هناك فصل تام وحازم بين طالب الترشح ورئيس الجمهورية كما أن الحملة لا تعبر عن الموقف الرسمى للدولة وتحترم الشفافية وخاصة شفافية الإجراءات المالية.

وفي إطار اللقاء، أكد السفراء أن مصر تخطت مرحلة صعبة بفضل ثقة المواطن المصرى في قيادته الحكيمة التى حققت الخير والتنمية والأمن والأمان معبرين عن ثقتهم فى نجاح التجربة الديمقراطية فى مصر بإنتخابات حرة نزيهة، مشيدين بحكمة وحنكة وقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يقود - على حد قول أحد السفراء– معركة بإسم الأمة العربية لتطهير البلاد جميعا من الإرهاب الأسود وقيادة قاطرة تنمية تحقق أهداف شاملة للتنمية المستدامة فى الوطن العربى.

تحدث بعض السفراء عن ضرورة الإستفادة من تجربة مصر التنظيمية لإجراء الانتخابات من خلال توقيع مذكرات تفاهم وموضحين أن الهجوم الممنهج من بعض الجهات في محاولة لإفشال الانتخابات فى مصر هى محاولات بائسة يائسة وستفشل يقينا لوعى الشعب المصرى وإيمانه بمستقبله الواعد.