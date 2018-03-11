وزيرة الثقافة توافق على تقديم عروض فرقة "العاصفة" في صربيا

القاهرة- أ ش أ:

وافقت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، اليوم الأحد، علـى سفـر فـرقة (العاصفة) المسرحية المستقلة إلى بلجراد، حيث تقدم عروضها المسرحية في صربيا خلال الفترة من 12 حتى 17 مارس الجاري.

وقال رئيس العلاقات الخارجية بوزارة الثقافة الدكتور هشام مراد، إن موافقة الوزيرة تأتي في إطار التبادل الثقافي المشترك بين الوزارة ودول أوروبا التي تعتبر المسرح والفنون الحركية من أهم مكوناتها الثقافية، وتشجيعا من الوزارة للفرق المستقلة، كما أنها تأتي تلبية للدعوة الموجهة لمشاركة مصر في فعاليات الدورة السابعة عشر للمهرجان الدولي للمسرح "سالفيجيا" بالعاصمة الصربية بلجراد.