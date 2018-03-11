​بدء تلقي رغبات طلبة الثانوية للحصول على دروس تقوية مجانية بالجيزة

كتب- السيد الحراني:

بدأت إدارة خدمة المواطنين بمحافظة الجيزة في توزيع تصاريح دخول مجموعات التقوية لطلبة الثانوية العامة مجانا، وفقا للمبادرة التي أطلقتها المحافظة بالتعاون مع مؤسسة (الحاجة حفيظة النواوي) للخدمات الاجتماعية تحت عنوان (عايزين نتعلم) لمراجعة جميع المواد الدراسية مجانا للطلاب على أيدي مجموعة من أفضل المدرسين على مستوى الجمهورية.

وأكدت المحافظة - في بيان اليوم الأحد - استمرار الإدارة العامة لخدمة المواطنين في استقبال الطلبة يوميا من السبت وحتى الخميس من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 ظهرا.

وشهد أول يومين إقبالا شديدا من الطلبة للحصول على التصاريح في المبادرة، معبرين عن سعادتهم البالغة بهذه المبادرة.

تأتي تلك المبادرة في إطار مساعدة الأسرة المصرية وتخفيف العبء عليها خاصة محدودي الدخل وتقديم المساعدة للطلاب عن طريق أساتذة متخصصين، حيث تقدم هذه الدروس مجانا دون أن يتحمل الطالب أي أعباء ويقدم الأساتذة هذه الدروس دون مقابل مادي مع توزيع ملازم للطلاب.