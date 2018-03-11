فنان بلجيكي يروج لحملة "العيش مع أشخاص مختلفة" بالمدارس

كتبت- ياسمين محمد:

قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الفنان البلجيكي باسكال دوكين، زار المدرسة الفرنسية الرسمية للغات التابعة لإدارة الخليفة والمقطم، وذلك على هامش حملة توعية عنوانها (العيش مع أشخاص مختلفة).

وأوضحت أسماء الديب، مساعد الوزير لشؤون المديريات، ورئيس مجلس إدارة مدارس "30 يونيو"- في بيان للوزارة مساء اليوم- أن هذه الزيارة تهدف إلى تنمية روح الاندماج والتعاون مع الأشخاص المختلفين، وخصوصًا ذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على مفهوم احترام اختلافات كل شخص، وذلك في عدد من المدارس المصرية الناطقة باللغة الفرنسية، وذلك بحضور سفيرة بلجيكا بالقاهرة سيبيل دى كارتيه ديف.

وأضافت الديب أن الزيارة تضمنت عدة أنشطة منها عروض موسيقية للطلاب وعرض للبالية، وكذا عرض مستوحى من الفلكولور البلجيكي.

وفي سياق متصل، سيقدم باسكال عرضًا مع أطفال مدرسة (أوازيس المعادي) ويفتتح قاعة باسمه في المدرسة.

يشار إلى أن الفنان باسكال دوكين حاصل على جائزة النخلة الذهبية في مهرجان (كان) السينمائي عام 1996، وهو أيضا موسيقي ورسام بالرغم من إصابته بمتلازمة (داون).