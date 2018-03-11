​وفاة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق

كتب- عمر مصطفى:

أعلنت القوات المسلحة، مساء الأحد، وفاة الفريق صفي الدين أبوشناف رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في الفترة من (1987 – 1991).

ويعد رئيس الأركان الراحل أحد الرموز الخالدة للعسكرية المصرية الذي لبي نداء ربه بعد مسيرة حافلة بالبطولة والعطاء في خدمة الوطن وقواته المسلحة.

ولد الفريق صفي الدين عام 1931، في محافظة المنيا، وتخرج في الكلية الحربية عام ١٩٥٣، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، وماجستير في العلوم العسكرية، وزمالة كلية الحرب العليا.

وتقلد الفقيد العديد من الوظائف القيادية بسلاح المشاة حتي عين رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة، وشارك في حروب العدوان الثلاثي واليمن و67 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر وحرب تحرير الكويت.

ويقام العزاء بعد غد الثلاثاء بمسجد القوات المسلحة، بامتداد رمسيس- "آل رشدان" بمدينة نصر.