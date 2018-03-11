"أوراسكوم للتنمية" تروج للسياحة في مصر ببورصة برلين

كتب- يوسف عفيفي:

شاركت شركة "أوراسكوم للتنمية"، في فعاليات معرض "بورصة برلين للسياحة 2018" لاستعراض الفرص والمنتجات السياحية المصرية المتميزة، التي تقدمها الشركة من خلال مشروعاتها السياحية العملاقة في مصر، وعلى رأسها "الجونة، مكادي، بايوم، وطابا هايتس" بالإضافة إلى العديد من المشاريع العالمية.

وأقامت الشركة لقاءً مع لفيف من إعلاميين القطاع السياحي الأوروبي عامة والألماني إلى جانب العديد من ممثلي كبريات الشركات السياحية العالمية.

وتستهدف الشركة استعراض الكثير من العروض والفرص والمنتجات السياحية المصرية التي تمثل عناصر جذب قوية تسهم في تنشيط تدفقات السياحة الأوروبية إلى مصر والسياحة الألمانية بشكل خاص، حيث تخطى عدد السياح الألمان حاجز المليون سائح في نوفمبر الماضي.

ومن جانبه قال خالد بشارة- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للتنمية: "نشارك في معرض برلين هذا العام لتصدير صورة إيجابية وداعمة عن مصر بلد الأمن والأمان، ومساندة ودعم جهود الحكومة المصرية لتنشيط القطاع السياحي المصري".

وأضاف بشارة: "عقدنا عددًا من اللقاءات الهامة مع رجال الإعلام وممثلي كبريات الشركات السياحية الأوروبية ومنظمي الرحلات، في محاولة لاستغلال الحدث السياحي الأكبر عالميًا في الترويج للمقاصد السياحية المصرية، وإظهار التنوع السياحي المصري."

يذكر أن شركة أوراسكوم للتنمية شاركت بكل دورات بورصة برلين السياحية خلال الأعوام السابقة، إيمانًا منها بضرورة تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل تنشيط وتنمية القطاع السياحي المصري بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، فالقطاع السياحي هو أحد أهم قاطرات التنمية الاقتصادية التي واجهت صعوبات بالغة خلال الفترة الماضية، ولكنها اليوم تعود وبقوة لتقوم بدورها المرجو من جديد بعد ما يشهده القطاع السياحي من تعافٍ ملحوظ.