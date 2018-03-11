أنباء عن عودة "عكاشة" للظهور بقناة الفراعين.. ومدينة الإنتاج: "عليه فلوس"

القاهرة- مصراوي:

كشفت مصادر مقربة من الإعلامي توفيق عكاشة، أن "عكاشة" سيعود مجددًا للظهور عبر قناته "الفراعين" بعد غياب دام عامين، وذلك من خلال تسجيل مصور على موقع يوتيوب يوم 14 مارس المقبل للإعلان عن عودته للشاشة من جديد.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورة منشورة على صفحة منسوبة لقناة "الفراعين" تتضمن إعلاناً ترويجياً لعودة "عكاشة"، ومكتوباً عليها: "بعد غياب أكثر من عامين، انتظروا الإعلامي الدكتور توفيق عكاشة، في كلام جديد 14 مارس 2018".

من جانبه، قال أسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة مدينة الإنتاج الإعلامي، إنه لا صحة لما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن عودة بث قناة الفراعين، مضيفًا: "توفيق عكاشة عليه فلوس لازم يدفعها".

وأضاف هيكل في تصريح لـ"مصراوي" اليوم الأحد، أن القناة لن تحصل على حق البث من مدينة الإنتاج الإعلامي مرة أخرى قبل أن تسدد مديونياتها.

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة مدينة الإنتاج الإعلامي، إلى أنه لم يتلق طلباً بشأن عودة القناة من ملاكها (توفيق عكاشة) -وفق قوله.

وكان "عكاشة" قد أصيب مؤخرًا بانزلاق غضروفي، وتحديدًا في الفقرتين الرابعة والخامسة، وهو ما استوجب حجزه بأحد المستشفيات الخاصة لفترة ليست بالقصيرة، ونصحه الأطباء بضرورة السفر لألمانيا للخضوع لعملية جراحية هناك، ولكنه صدر ضده قرار بمنع سفره على خلفية قضايا اتهم فيها، منها إهانة القضاء المصري.